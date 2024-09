V Petržalke sa zrazili dve autá a cyklisti, jeden z nich neprežil

Pri nehode jeden z cyklistov zomrel. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Doprava je v okolí nehody odkláňaná.

„Z doposiaľ nezistených príčin došlo k zrážke dvoch motorových vozidiel s dvomi cyklistami. Na mieste sa nachádza aj rýchla zdravotná pomoc. V dôsledku zrážky utrpel jeden z cyklistov zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila Šimková.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR na sociálnej sieti uviedlo, že ďalší pacient bol transportovaný s diagnózou polytrauma do nemocnice na Kramároch. „Zranení sú viacerí účastníci nehody,“ doplnilo OSZZS SR.

Polícia v súvislosti s nehodou upozorňuje na dopravné obmedzenia. Smer z Einsteinovej ulice na Most Apollo je odkláňaný na Prístavný most, rovnako tak doprava z Dolnozemskej cesty smerom na Most Apollo. „Žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ vyzýva Šimková.

Presné príčiny a okolnosti sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania.