Poškodený most v Kremničke pre jeho havarijný stav búrajú

V sobotu predpoludním tom informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Dodal, že práce pokračujú podľa plánovaného harmonogramu a zatiaľ je zbúraná približne polovica mosta. Ak sa nevyskytne mimoriadna situácia, podľa dodávateľa prác by mal byť most zbúraný v sobotu približne o 17.00 h, aby cesta R1 bola od pondelka (23. 9.) prejazdná, doplnil primátor. O búracie práce v celkovej sume 231.000 eur s DPH sa stará spoločnosť Metrostav Slovakia.

Banskobystrická radnica dostala v stredu (18. 9.) statický posudok po pravidelnej prehliadke mosta a 50-ročný most uzavreli pre viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii.

„Napriek tomu, že tento most nie je evidovaný v majetku mesta, ale nachádza sa na našom území, iniciatívne sme ho dali zmonitorovať. Posudkom bol zaradený do triedy sedem, čo je havarijný stav. Predchádzajúca prehliadka pritom konštatovala stav 4 - 5, čiže došlo k náhlemu zhoršeniu. Z dôvodu jeho havarijného stavu a akútnej poruchy - praskliny v strednom poli mosta, sme boli nútení uzatvoriť ho pre akúkoľvek dopravu, peších i cyklistov. Táto prasklina by mohla spôsobiť kolaps konštrukcie mosta. Bezpečnosť obyvateľov je pre nás prvoradá,“ zdôraznil Nosko v uplynulých dňoch s tým, že v tejto súvislosti vyhlásili mimoriadnu situáciu.