Kara-Murza: Treba začať pripravovať prechod Ruska k demokracii, bude to čoskoro

Kara-Murza nespresnil, ako Putin ukončí svoje politické pôsobenie, Rusko však podľa neho nesmie premárniť krátky časový interval, v ktorom bude možné nastoliť demokratickú vládu. Príležitosť Rusko premárnilo po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991, povedal Kara-Murza.

„Musíme sa poučiť z minulých chýb, z týchto minulých lekcií, aby sme tieto zlyhania neopakovali nabudúce, keď sa v Rusku otvorí okno príležitosti na zmenu,“ povedal opozičný politik novinárom v londýnskom think tanku Royal United Services Institute pri svojom prvom verejnom vystúpení v Británii od svojho prepustenia 1. augusta. „Nikto z nás nevie, kedy presne a presne za akých okolností, udeje sa to však v dohľadnej budúcnosti. A nabudúce to musíme urobiť správne,“ vyhlásil Kara-Murza.

Putin (71) je vo funkcii prezidenta alebo premiéra od roku 1999. V máji mu začalo plynúť nové šesťročné funkčné obdobie na poste prezidenta.

Kara-Murza sa od svojho prepustenia z väzenia, kde si odpykával 25-ročný trest za velezradu za to, že verejne vyjadril nesúhlas s vojnou na Ukrajine, prejavil ako jeden z najvýraznejších opozičných hlasov v exile. Kara-Murza má ruský aj britský pas.

„Vladimir Putin nesmie vyhrať vojnu na Ukrajine. Ba čo viac, nesmie mať možnosť ukončiť túto vojnu a súčasne si zachovať tvár,“ povedal opozičný politik.