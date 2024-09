Premiér: Za zdravotníctvo nesie zodpovednosť Dolinková, musí prísť s opatreniami

Vyhlásil to v piatok premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý si bez toho nevie predstaviť, žeby sa do slovenského zdravotníctva 'liali' ďalšie peniaze. Reagoval tak na kritiku navrhnutých konsolidačných opatrení zo strany zdravotníkov.

„Vyzývam partnerov, odborárov a ďalších v nemocniciach na normálny konštruktívny dialóg, ale nie, že rovno budú búchať na dvere mne, tam majú ministerku zdravotníctva, tam sa musia dohodnúť. Ak to ministerka zdravotníctva nezvládne, bude to musieť zvládnuť niekto iný,“ skonštatoval Fico.

Dolinková sa podľa jeho slov musí tejto téme venovať od rána do večera. Deklaruje, že si váži prácu zdravotníkov, ale veci sa musia riešiť v normálnom sociálnom dialógu. „Nie tak, že sa začneme navzájom vydierať, pretože vydieranie nie je spôsob komunikácie,“ podotkol premiér s tým, že vláda chce mať verejné financie v poriadku a musia všetci sociálni partneri povedať, akou mierou sú pripravení k tomuto prispieť.

Fico poukázal na to, že v roku 2010, keď bol predseda vlády, bol objem zdrojov v slovenskom zdravotníctve štyri miliardy eur a v súčasnosti je to 8,5 miliardy eur. „My sa pýtame, dokedy budeme nalievať peniaze do zdravotníctva, pokiaľ tam stále nevidíme nejaký efekt,“ vyhlásil s tým, že toto je otázka pre ministerku zdravotníctva.

„Ministerka zdravotníctva musí povedať, čo ide robiť, nemôže chodiť a hovoriť len dookola to isté - dajte, dajte a dajte. Niekto musí prísť a povedať, poďme urobiť reálne opatrenia, ktoré budú šetriace,“ povedal premiér. Ako podotkol, Dolinková musí ponúknuť realistický plán fungovania zdravotníctva.

Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré tento týždeň predstavila vláda kritizujú zástupcovia nemocníc, nemocničných i ambulantných lekárov či zástupcovia sestier. Taktiež Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov či Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Upozorňujú, že opatrenia spôsobia odlev odborníkov a kolaps systému a vyzývajú vládu, aby od nich upustila. Lekárske odborové združenie navyše začalo v nemocniciach zo zbieraním výpovedí z nadčasov a upozornilo, že je pripravené podniknúť ďalšie kroky.

Ministerka zdravotníctva Dolinková v reakcii na kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.