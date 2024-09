Víkend na ceste I/18 pri Strečne bude bez dopravných obmedzení

Slovenská správa ciest (SSC) vzhľadom na aktuálnu kritickú dopravnú situáciu zrušila plánované víkendové dopravné obmedzenia súvisiace so sanáciou svahu nad cestou I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou. TASR o tom informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.

Pôvodne SSC naplánovala počas oboch víkendových dní obmedzenia v podobe jednosmernej premávky striedavo riadenej semaformi, a to od 7.00 do 19.00 h. „Mimoriadna udalosť na moste v Banskej Bystrici, uzavretie cesty R1 a ďalšie obmedzenia sú dôvodom kritickej dopravnej situácie v regióne. SSC preto obmedzuje víkendové práce na sanácii skalného brala a do pondelka 23. septembra otvára na ceste I/18 pod Strečnom obojsmernú premávku bez obmedzení,“ uviedla Lukáčová.

Pripomenula, že počas pracovných dní od pondelka 23. septembra bude premávka opäť jednosmerná a striedavo riadená semaformi v čase od 7.00 do 17.00 h.

Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.