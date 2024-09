Biely dom: Stále veríme v diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe

Hovorkyňa amerického prezidenta Karine Jean-Pierreová to uviedla v reakcii na nedávne výbuchy pagerov a vysielačiek v Libanone, ktoré používali členovia militantného hnutia Hizballáh. Z útoku je upodozrievaný Izrael. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

„Prezident naďalej zastáva názor, že by sme mali byť optimistickí a že diplomatické riešenie je najlepšou cestou.“ uviedla hovorkyňa na tlačovej konferencii. Poukázala na to, že situáciu v regióne by v budúcnosti mohlo upokojiť najmä uzavretie dohody o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

K výbuchom pagerov a vysielačiek došlo v utorok a v stredu v rôznych častiach Libanonu. Celkovo pri nich prišlo o život najmenej 37 ľudí a zranenia utrpelo viac ako 3000 osôb. Predpokladá sa, že za útokmi stojí Izrael.

Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh vo štvrtok tieto útoky označil za „vyhlásenie vojny“.