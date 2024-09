Habeck: Nemecká vláda zvažuje možnosti na pomoc automobilke Volkswagen

Most ponad R1 pri vstupe do Banskej Bystrice pre havarijný stav uzavreli

DNES - 14:55 Ekonomické

Prvý most pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena ponad rýchlostnú cestu R1 (Kremničiansky most) uzavreli. Neprejdú ním autá a ani chodci.