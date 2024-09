Most ponad R1 pri vstupe do Banskej Bystrice pre havarijný stav uzavreli

Prvý most pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena ponad rýchlostnú cestu R1 (Kremničiansky most) uzavreli.

Neprejdú ním autá a ani chodci. Dôvodom je jeho havarijný stav. Na mieste o tom TASR informovali zástupcovia mesta Banská Bystrica. Ako informoval primátor Ján Nosko, uzavretie 50-ročného mosta pre všetku dopravu si vyžiadali výsledky statického posudku po vykonanej pravidelnej prehliadke mosta, ktorý radnica dostala v stredu (18. 9.). Vykonaná hlavná mostná prehliadka zistila viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii. „Tento most bol posudkom zaradený do triedy sedem, čo je havarijný stav. Predchádzajúca prehliadka pritom konštatovala stav 4 - 5, čiže došlo k náhlemu zhoršeniu stavu tohto mosta, čo môže mať súvis aj s dažďom a jeho zavodnením. Dnes ráno sme hneď zvolali pracovnú skupinu za účasti odborných útvarov mesta, zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Slovenskej správy ciest (SSC) a dopravnej polície,“ vysvetlil Nosko s tým, že v tejto súvislosti vyhlásili mimoriadnu situáciu a pristúpili k bezodkladnému opatreniu, a teda uzavretiu mosta nielen pre autá, ale i pre cyklistov a peších. Ako tiež primátor zdôraznil, situáciu komplikuje aj fakt, že mesto nemá k mostu jednoznačný vlastnícky vzťah a nemá ho ani NDS. Spoločne aj s ministerstvom dopravy však musia nájsť najoptimálnejšie riešenie, ako sa so stavom mosta vyrovnať. Podľa Noska akékoľvek opravy by boli ekonomicky neefektívne, a preto sa aktuálne javí ako najlepšie riešenie jeho zbúranie. V súčasnosti pripravujú dočasné dopravné značenie, ktoré bude motoristov navigovať na obchádzku. Bezpečnosť premávky po R1 nie je ohrozená. „Naším odporúčaním je asanácia, teda odstránenie nosnej konštrukcie. V tomto štádiu už nie je ekonomicky výhodné investovať do takto poškodeného mosta,“ reagoval aj statik Milan Krajči. Ako uviedol šéf NDS Filip Macháček, o havarijnom stave mosta ponad rýchlostnú cestu R1 sa dozvedel od vedenia magistrátu len pred pár hodinami. „NDS bude maximálne súčinná pri opatreniach, ktoré sa týkajú mosta. Pre nás je prioritou, aby bola zabezpečená bezpečnosť premávky po R1. Sadneme si k tomu, vyhodnotíme celú situáciu a nastavíme ďalšie kroky. Zatiaľ som bol uistený, že premávka po R1 je bezpečná a nenastali žiadne obmedzenia. Ak bude musieť byť uzavretá R1 pre akékoľvek stavebné práce na moste, urobíme všetko pre to, aby obmedzenia pre motoristov trvali čo najkratšie. Búranie mosta je relatívne jednoduché a ak všetko ide hladko, diaľnica vie byť prejazdná za 24 hodín,“ konštatoval Macháček. Aj vzhľadom na vlastnícke pozadie mosta podľa kompetentných dnes nie je možné odhadnúť, ako dlho potrvajú dopravné obmedzenia v súvislosti s mostom. Navyše, ako dodal primátor, tým pádom nie je ani jasné, kto to celé zaplatí.