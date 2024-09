Orbán: Povodňová situácia je vážna, ale krajina je v bezpečí

„Ochrana Budapešti je zabezpečená. Do stredy večera boli vybudované obranné línie, ktoré chránia až do výšky 900 centimetrov,“ povedal Orbán a dodal, že to je viac než doterajšia rekordná hladina Dunaja.

Účinne chránia v hlavnom meste aj najcitlivejšie oblasti, akou je napríklad okolie Margitinho ostrova (Margitsziget) či podchod na Batthyányovom námestí, podčiarkol premiér.

V piatok budú podľa jeho slov musieť byť uzavreté niektoré úseky štátnej cesty číslo 2 vedúcej do Vacova. V obci Kismaros vznikla v stredu kritická situácia, ale nasadením armády sa podarilo posilniť ochranu.

Ak nenastane mimoriadna udalosť či nehoda, bude možné udržať pod kontrolou túto povodňovú vlnu, ktorá by mala opustiť Maďarsko v polovici budúceho týždňa, dodal Orbán, ktorý situáciu aj naďalej označil za vážnu a zložitú.

Aktuálne prebieha v Maďarsku siedmy deň protipovodňovej ochrany. Rieka Litava bude kulminovať pri meste Mosonmagyaróvár dopoludnia a očakáva sa rekordne vysoká hladina. Dunaj bude kulminovať v oblasti Dunaremete. Povodňová vlna sa pohybuje rýchlosťou 50-55 kilometrov za jeden deň. Rýchlosť pokles hladín v Rakúsku sa spomalila a to je podľa slov Orbána vážnou hrozbou.

Podľa riaditeľa Celoštátnej vodohospodárskej inšpekcie Istvána Lánga Dunaj bude kulminovať pri Komárome v piatok a v Budapešti v sobotu.