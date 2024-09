Londýnsky starosta chce, aby bola ulica Oxford Street bez dopravy

Predchádzajúcu verziu plánu na zákaz vjazdu vozidiel na túto 1,9 kilometra dlhú dopravnú tepnu zablokovala rada mestského obvodu Westminster, ale obnovený projekt podporila podpredsedníčka britskej vlády Angela Raynerová. Uviedla, že plán bude stimulovať rast, vytvárať nové pracovné miesta a generovať ekonomickú aktivitu.

„Rozdiel je v tom, že tentoraz mám podporu ústrednej vlády, a to znamená, že ak by došlo k nesúhlasu rady, mali by sme právomoci pokračovať v dobrých plánoch,“ povedal Khan.

Oxford Street podľa úradu starostu denne navštívi pol milióna ľudí, ale v uplynulých rokoch sa mnohé vlajkové obchody, ktoré sa na nej nachádzali, zatvorili.

Táto oblasť, podobne ako mnohé kamenné obchody, sa snaží obnoviť návštevnosť od covidovej pandémie, keď sa mnoho ľudí obrátilo na nakupovanie prostredníctvom internetu a do kancelárií sa vrátilo menej pracovníkov.

Khan uviedol, že plánom je odstrániť všetku dopravu vrátane bicyklov na úseku od križovatky Oxford Circus po víťazný oblúk Marble Arch. Úrad londýnskeho starostu však nešpecifikoval, ako budú presmerované autobusy, ktoré využívajú túto východo-západnú trasu.

Plán musí definitívne schváliť Raynerová, ktorá je zároveň ministerkou pre bývanie a komunity. Labouristická strana britského premiéra Keira Starmera uviedla, že chce urýchliť proces schvaľovania projektov na akceleráciu hospodárskeho rastu krajiny.