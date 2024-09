Vážna dopravná nehoda: Zranilo sa päť osôb vrátane dvoch detí

Prezident: Knihy boli vždy symbolom vzdelania, ktoré musí byť dostupné všetkým

DNES - 15:13 Domáce

Netreba z kníh robiť symbol bohatých ľudí. O úspechu človeka by mal rozhodovať jeho talent a schopnosť tvrdo na sebe pracovať, nie to, či sa narodil do bohatej alebo chudobnej rodiny.