Prezident: Knihy boli vždy symbolom vzdelania, ktoré musí byť dostupné všetkým

DNES - 15:13

Bratislava Správy » Domáce

Netreba z kníh robiť symbol bohatých ľudí. O úspechu človeka by mal rozhodovať jeho talent a schopnosť tvrdo na sebe pracovať, nie to, či sa narodil do bohatej alebo chudobnej rodiny. Na sociálnej sieti to uviedol prezident SR Peter Pellegrini v reakcii na zvýšenie dane na knihy.

Len vzdelaný národ sa môže podľa prezidenta posúvať vpred. „Štát so silným sociálnym cítením by mal vytvárať podmienky, aby vzdelanie aj v podobe kníh bolo všetkým čo najdostupnejšie a aby mal vďaka nemu v živote každý rovnakú štartovaciu čiaru,“ uviedol Pellegrini. Podľa vlastných slov rozumie, že Slovensko stojí pred nevyhnutným krokom, keď musí zaplatiť za chyby minulých vlád. Treba si však podľa neho dávať pozor, aby „sme si touto platbou neničili aj vlastnú budúcnosť“. „Žijeme digitálnu dobu so všetkými jej vymoženosťami vrátane neuveriteľného množstva dostupných informácií. Ale nič z toho nenahradí pocit, keď môže človek siahnuť do knižnice, vytiahnuť z nej knižku, nadýchnuť sa jej vône a potešiť sa z jej obsahu alebo sa dozvedieť niečo nové,“ skonštatovala hlava štátu. Súčasťou konsolidácie verejných financií má byť aj zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 percent, pričom toto zvýšenie sa má týkať aj kníh. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (17. 9.) zaradenie kníh do vyššieho pásma DPH vysvetľoval analýzou Inštitútu finančnej politiky, ktorá mala preukázať, že knihy kupujú predovšetkým bohatší ľudia. Sadzba DPH na učebnice má, naopak, klesnúť z desiatich na päť percent.