Po záplavách sa v strednej Európe obnovujú spoje, niektoré trate sú ešte uzavreté

Viaceré obmedzenia, ktoré ovplyvňujú aj vlakové spoje zo Slovenska, pretrvávajú na východe ČR. Naopak, spoje do Viedne sú už obnovené. TASR o tom v stredu informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.

Pre rozsiahle škody na železnici v Moravsko-sliezskom kraji aktuálne nepremávajú vlaky z Čadce do Prahy, vedené sú len v úseku Žilina - Čadca s náhradnou súpravou. ZSSK cestujúcim odporúča, aby do Česka použili spojenia cez Púchov. Touto trasou budú až do odvolania odklonené aj nočné vlaky z Michaloviec do Prahy.

Vlaky cez pohraničnú stanicu Vrbovce (trať Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Veselí nad Moravou) premávajú len po stanicu Vrbovce, ďalej do Českej republiky sú odrieknuté. Cez ostatné hraničné priechody vlakové spoje nateraz premávajú, ZSSK však upozorňuje, že je potrebné počítať s vyššími meškaniami.

České dráhy (ČD) uviedli, že sa im postupne darí spoje obnovovať, ale v najviac zasiahnutých oblastiach na východe krajiny sú niektoré trate úplne zničené. Niekde voda odplavila násyp pod koľajami, preto v určitých úsekoch visia vo vzduchu. Na ďalších miestach je trať podmáčaná alebo podomletá. ČD sa snažia v týchto lokalitách zaviesť aspoň náhradnú autobusovú dopravu, niekde ale ani toto nie je možné, lebo zničené sú aj cesty.

Od stredy 18. septembra je čiastočne obnovená železničná doprava na niektorých tratiach rakúskych železníc ÖBB. Do Viedne opäť premávajú spoje zo stanice Bratislava-Petržalka a obnovené budú aj vlaky, ktoré do Viedne smerujú z Košíc cez Bratislavu. Vlaky z Bratislavy do Zürichu sú minimálne do 24. septembra odrieknuté z dôvodu poškodených tratí v Rakúsku.

Z dôvodu uzavretia cesty spájajúcej Štúrovo s obcou Chľaba, ktorú zaplavil Dunaj, bude po dohode s krízovým štábom Nitrianskeho samosprávneho kraja od stredy až do odvolania mimoriadne zastavovať šesť medzištátnych vlakov aj na železničnej zastávke Chľaba.

Cestovné doklady, ktoré si ľudia zakúpili v predpredaji najneskôr v pondelok 16. septembra s dátumom cesty v období od piatka 13. do nedele 22. septembra je možné bez sankcie vrátiť či použiť aj v iných vlakoch na území Rakúska a Česka.