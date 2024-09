Šimečka: Môžete odvolať podpredsedu parlamentu, ale nie lídra opozície

Šimečka v reakcii uviedol, že chce Fica poraziť vo voľbách. „Teším sa, ako vás porazím vo voľbách. Teraz mám na to o niekoľko hodín denne viac času,“ odkázal šéf PS v stanovisku.

Zároveň poukázal na problémy, ktoré podľa neho vláda nerieši. „Tak ma odvolali. Dnes sa všetky problémy Slovenska vyriešia. Zlacnejú potraviny, učiteľky a zdravotné sestry budú mať vyššie platy, naše deti prestanú utekať do zahraničia, do Košíc prídete po diaľnici a aj tá voda z pivníc sa vypumpuje sama,“ skonštatoval. „Gratulujem Robertovi Ficovi, síce mu to trvalo vyše 30 rokov 'poslancovania' a 'premiérovania', ale konečne našiel svätý grál, ako vládnuť pre ľudí na Slovensku,“ doplnil Šimečka.

Šéfa PS z funkcie podpredsedu NR SR odvolal parlament v tajnom hlasovaní 76 hlasmi zo 77 prítomných. Opoziční poslanci vopred avizovali, že sa na hlasovaní nezúčastnia. Návrh na odvolanie Šimečku podali poslanci Smeru-SD a SNS. Vyčítali mu podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú mu blízke, aj z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Kritizovali ho aj za organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie. Šimečka bral kritiku ako pomstu za jeho opozičnú prácu.