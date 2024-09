Parlament v utorok nerokoval o bezpečnosti na Slovensku, SaS to kritizuje

Uviedol to poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS) v reakcii na neschválenie programu utorkovej mimoriadnej schôdze. Poukázal na to, že jej zvolanie opozícia iniciovala pre to, lebo sa zhoršuje bezpečnosť v krajine a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) o tejto téme podľa nej nedostatočne diskutuje.

„Sú to zhruba dva týždne, čo som vyhodnotil bezpečnostnú situáciu na Slovensku ako takú, ktorá sa naozaj bezprecedentne zhoršuje a rozhodli sme sa tento bod pridať buď do programu NR SR, alebo zvolať aspoň mimoriadnu schôdzu, kde by sme mohli s ministrom vnútra Šutajom Eštokom o celej bezpečnostnej situácii na Slovensku diskutovať, keďže sa nám to nedarí v rámci výborov na to určených,“ poznamenal Krúpa na utorkovej tlačovej konferencii.

Súčasné vedenie rezortu vnútra skritizoval za viaceré zmeny a nesystémové kroky. Upozornil tiež na podozrivé okolnosti pri verejnom obstarávaní hasičských áut a oblečenia pre policajtov a hasičov. Poslanec nevylúčil, že podajú návrh na odvolanie Šutaja Eštoka z funkcie ministra. „Ak tu máte ministra, ktorý sa odmietol o bezpečnosti baviť a vidíte, že robí chyby alebo robí niektoré kroky zámerne, tak asi nám iná možnosť nezostane a budeme sa musieť porozprávať s partnermi, že ako postupovať ďalej a toto je jedna z možností,“ dodal.

Poslanci NR SR neschválili program utorkovej mimoriadnej schôdze k bezpečnostnej situácii na Slovensku. Návrh na jej zvolanie podala skupina opozičných poslancov na čele s Krúpom. Diskutovať chceli okrem iného o bezpečnostnej situácii v krajine po novelizácii Trestného zákona, bombových hrozbách na školách či o aktuálnom stave v Policajnom zbore. Žiadali účasť ministra vnútra. Ten sa na utorkovú schôdzu dostavil.