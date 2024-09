Pavel: V niektorých mestách je situácia zrejme horšia než v rokoch 1997 a 2002

Ak štát nebude schopný zaistiť regulárnosť blížiacich sa krajských a senátnych volieb na všetkých miestach, považuje argument o ich odložení za dobrý. Povedal to v pondelok pred mimoriadnym rokovaním vlády, na ktorom sa zúčastňuje, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Je to mimoriadne závažná situácia, pretože zo všetkého, čo som mal možnosť sledovať za posledných pár dní, sa ukazuje, že je to možno v niektorých mestách ešte horšie než tá najhoršia povodeň v roku 1997 a potom v roku 2002. Ale som presvedčený, že tým, ako je náš krízový systém pripravený, sme schopní na to oveľa efektívnejšie reagovať,“ povedal Pavel a ocenil prácu všetkých, ktorí pri povodniach zasahujú.

Prezident sa zatiaľ do postihnutých miest nechystá. „Držím sa zásady, že by všetci mali fungovať na svojich úrovniach a ak dosiaľ priebeh krízy zvládajú kraje so súčinnosťou Ústredného krízového štábu a povodňovej komisie, tak to považujem za dostatočné,“ uviedol.

Je podľa neho správne, že premiér ako hlava exekutívy v pondelok navštívil jednu z najviac zasiahnutých oblastí. „Ja určite cestu plánujem, ale v tejto chvíli by som to videl skôr ako narušenie úsilia všetkých zložiek krízového systému, než aby som situácii nejako pomohol,“ vysvetlil.

V piatok a v sobotu by sa v Česku mali uskutočniť krajské a senátne voľby. Vznikla diskusia, či by sa nemali odložiť. Vládu na tento krok vyzval aj primátor Opavy Tomáš Navrátil. Zákonný termín na to, aby sa dátum volieb mohol zmeniť, vypršal podľa prezidenta v pondelok a právnici podľa neho hľadajú cestu, ako to vyriešiť.

„Myslím si, že tým kľúčovým slovom bude regulárnosť. Asi všetci máme záujem na tom, aby voľby prebehli nielen v súlade so zákonom, ale aj regulárne, na čo dnes všade nie sú podmienky. Takže ak nebudeme schopní zaistiť regulárnosť vo všetkých miestach, kde by sa voľby mali uskutočniť, potom by asi boli dobré argumenty za to, aby boli odložené, ak na to nájdeme právnu cestu,“ dodal.