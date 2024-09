Ľudia zasiahnutí povodňami v Česku môžu čerpať okamžitú pomoc a majú nárok na voľno

S vybavovaním pomôžu priamo v postihnutých oblastiach mobilné tímy úradníkov. Tí, ktorí sa z dôvodu povodne či odpratávania škôd nedostanú do práce, majú nárok na neplatené voľno. V pondelok to uviedol český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Ľudí v zasiahnutých oblastiach nenecháme bez pomoci! Naše mobilné tímy sú pripravené vyjsť do terénu a zaistiť sociálnu pomoc. Zatiaľ nás limitujú obmedzené možnosti dopravy na niektoré potrebné miesta,“ uviedol na sociálnej sieti X Jurečka s tým, že v utorok by sa už úradníci do viacerých miest mali dostať.

Rezort o tom podľa ministra komunikuje s najviac zasiahnutými krajmi ako aj so zástupcami Integrovaného záchranného systému. „Od zajtrajška by sme mali byť schopní tam, kde už nebude voda, pôsobiť s mobilnými tímami tak, aby občania mohli priamo v lokalite svojho bydliska prísť za pracovníkmi mobilného tímu a tam vyriešiť žiadosť. Ak to bude nutné, budeme schopní vyriešiť výplatu na mieste,“ dodal.

Úradníci budú podľa neho zhovievaví aj v prípade chýbajúcich dokladov či iného problému, ktorý záplavy spôsobili. Celková výška poskytnutej pomoci môže dosiahnuť až 72.900 korún, čo je päťnásobok životného minima v ČR.

Minister tiež podotkol, že odstraňovanie škôd na majetku po povodniach je brané ako dôležitá osobná prekážka v práci, zamestnanci majú preto nárok na neplatené voľno. Rovnako naň majú nárok v prípade, ak ich dieťa nemôže ísť do školy a nemá sa oň kto iný postarať. Podmienkou je, že nemôže byť staršie než desať rokov.