Šaštín-Stráže: Národná púť sa koná pre nepriazeň počasia v obmedzenom režime

Taraba: Dunaj by mal kulminovať na úrovni 930 cm, stavajú sa zábrany

Rieka Dunaj by mala začať kulminovať od pondelka (17. 9.) do utorka (18. 9.). V bratislavskom úseku rieky by mohla výška hladiny dosiahnuť 930 cm.