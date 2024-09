V piatok zasadala ústredná povodňová komisia, Taraba informoval o výsledku

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na rieke Morava a predpoveď na najbližšie dni boli vodohospodári a hasiči poverení určiť miesta, kde by mohlo prísť k regulovanému vypusteniu rieky mimo obývaných oblastí. Po piatkovom zasadnutí ústrednej povodňovej komisie o tom informoval podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Minister vysvetlil, že situáciu ovplyvní stav a vývoj situácie v Českej republike. „Nevieme, koľko vody bude tiecť k nám, v každom prípade, ak by hrozilo nekontrolované pretrhnutie hrádzí a preliatie vody, išli by sme do riadeného otvorenia koryta rieky Morava,“ upozornil. V priebehu soboty (14. 9.) očakáva vyhlásenie najvyššieho stupňa povodňovej aktivity.

Generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Jozef Moravčík uviedol, že miesto cieleného vypustenia ešte nie je určené. „Naši pracovníci dostali úlohu vytypovať takéto miesto, v sobotu (14. 9.) budeme vedieť viac aj vzhľadom na vývoj v Českej republike,“ uviedol Moravčík.

Generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Vasil Penev potvrdil, že oproti štvrtkovým (12. 9.) projekciám sa výhľad na najbližšie dni zhoršil, dážď by mal trvať do pondelka, situáciu bude komplikovať aj nárazový vietor. Najhoršia situácia bude v povodí Moravy. „V pondelok očakávame kulmináciu hladiny rieky na úrovni 639 centimetrov,“ dodal.

Zástupcovia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) i Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) potvrdili prípravu na eskaláciu situácie, v pohotovosti k nasadeniu do jednej hodiny je 320 vojakov, do troch hodín vyše 800.

Prezident Policajného zboru (PZ) Ľubomír Solák informoval, že príslušníci polície v Bratislavskom a Trnavskom kraji sú pripravení usmerňovať dopravu po očakávanom zatopení komunikácií, rovnako tiež zabezpečovať monitoring objektov v prípade nútenej evakuácie.

Členovia ústrednej povodňovej komisie takisto ubezpečili, že prebieha intenzívna komunikácia s dotknutými samosprávami. V piatok o 12.00 h sa uskutoční hlasitá skúška sirén, ktoré ovládajú mestá a obce vlastným ovládaním, skúška sa netýka elektronicky ovládaných sirén krajských miest.

Ústredné povodňová komisia sa stretne opäť v sobotu predpoludním.

Extrémne lejaky a riziko povodní sú dôsledkom mimoriadnej meteorologickej konštelácie markantnej zmeny rozloženia tlakových útvarov nad Európou.