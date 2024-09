ČHMÚ rozšíril výstrahy, najvyššie varovanie pred povodňami platí aj pre Prahu

Najvyšší stupeň ohrozenia v súvislosti s povodňami sa už vzťahuje aj na Prahu a väčšinu Stredočeského kraja, varovanie pred silným dažďom platí aj pre Krušné hory a výstraha pred silným vetrom je platná pre celú ČR. Uviedli to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Od štvrtka do piatkového predpoludnia napršalo podľa údajov Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vo východnej polovici Čiech, na Morave a v Sliezsku od 15 do 60 milimetrov zrážok, v Orlických horách okolo 80 milimetrov.

Dážď bude podľa meteorológov v nasledujúcom období ešte zosilňovať. „Počas dneška (13.9.) naprší na väčšine územia 40 až 80 milimetrov, najmä na severných horách od Jizerských cez Krkonoše a Orlické hory až po Jeseníky lokálne okolo 100 milimetrov. Na západe Čiech budú úhrny nižšie,“ spresnili. V sobotu v Jeseníkoch očakávajú aj okolo 200 milimetrov zrážok.

Celkové úhrny od štvrtka do nedele zostávajú podľa ČHMÚ podobné predpokladom zo štvrtka - v juhovýchodnej polovici územia a na horách na severovýchode a severe Čiech budú od 150 do 300 milimetrov, na náveternej strane hôr lokálne aj viac. „Najväčšie zrážkové úhrny očakávame naďalej v oblasti Jeseníkov, a to za celé zrážkové obdobie aj cez 400 milimetrov,“ dodal ústav.

Na horách bude úhrny podľa meteorológov zvýrazňovať zosilňujúci severozápadný až severný vietor, ktorý tam môže dosahovať rýchlosť až 110 km/h. Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom platí na celé územie ČR.

Od piatkového večera by mali v dôsledku intenzívnych zrážok začať stúpať hladiny vodných tokov. Najväčší nárast s očakávaným prekročením tretieho povodňového stupňa na mnohých miestach sa očakáva počas soboty a nedele.