Britská herečka Jacqueline Bissetová, ktorá hrala aj s Belmondom, má 80 rokov

Zahviezdila v známych filmoch ako napríklad Dvaja na ceste, Bullittov prípad, Letisko, Vražda v Orient exprese, Muž z Acapulca, Americká noc či Hlbočina. V roku 2006 umiestnili na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach tabuľku s jej menom v rámci prevzatia ocenenia Hercova misia.

Britská herečka sa narodila 13. septembra 1944 v anglickom meste Weybridge do rodiny škótskeho lekára. Matka, ktorá utiekla z Paríža s britským vojenským transportom v priebehu 2. svetovej vojny pred Nemcami, ju naučila hovoriť plynulou francúzštinou. So starším bratom Maxom vyrastali v Tilehurste neďaleko Readingu. Dospievanie budúcej herečky narušil rozvod rodičov. V tom čase diagnostikovali jej matke sklerózu multiplex.

Bissetová študovala na francúzskom lýceu v Londýne. Po roku 1962 sa uplatnila ako fotomodelka a manekýnka. Žiadanou modelkou vynikajúcich fotografov, akými boli v tom čase David Bailey a Terry Donovan, bola od roku 1962. Jej fotografie na titulných stránkach zaujali aj filmových tvorcov.

V druhej polovici 60. rokov 20. storočia sa postavila pred kameru. Zahrala si vo filme Two for the Road (Dvaja na ceste, 1967) v réžii Stanleyho Donena. Bissetová sa objavila prvýkrát po boku veľkej hviezdy striebornému plátna Audrey Hepburnovej. V tom istom roku hrala v bláznivej komédii Casino Royal, spolu s Petrom Sellersom a Woody Allenom.

O rok nato nasledovala akčná snímka Bullittov prípad (r. Peter Yates, 1968), kde okrem nej stvárnil hlavnú mužskú postavu legendárny Steve McQueen.

Režisér Henry Hathaway herečku obsadil do snímky Letisko (1970). Vo filme stvárnili ďalšie postavy vtedy populárni Burt Lancaster alebo Dean Martin.

Neobyčajný úspech zaznamenala komédia Muž z Acapulca (1973) v réžii Philippa de Brocu. Jednou dejovou líniou príbehu je reálny život spisovateľa, v podaní Jeana-Paula Belmonda, za písacím strojom a druhou je jeho prevtelenie sa do nepremožiteľného agenta. Bissetová v kultovej komédii stvárnila hlavnú ženskú postavu.

Hlavná rola sa Bissetovej sa ušla aj v snímke Americká noc (1972). Film je Truffautovým vyznaním lásky k vlastnému remeslu.

Herečka prijala i rolu grófky Adrenyiovej vo filme Vražda v Orient exprese (1974). Účinkoval aj v snímkach Sudca a jeho kat (1975) v réžii Maximiliana Schella. Vo filme zaznela i nápadná Morriconeho hudba. Nasledoval film Hlbočina (1977) v réžii Petra Yatesa, kde si zahrala po boku Nicka Nolteho. Zahrala si aj v komediálnej snímke Kto zabíja najlepších európskych šéfkuchárov? 1978).

Do filmografie herečky v zrelom veku pribudol i nezávislý klubový film New Year's Day (Nový rok, 2000) v réžii Suri Krishnamma či v dráme Už teraz mi chýbaš (r. Catherine Hardwickeová, 2015).

V roku 2018 sa objavila v kriminálnom filme Asher o starnúcom profesionálnom nájomnom vrahovi v réžii Michaela Caton-Jonesa.

Herečku dokonca aj vo vyššom veku filmári vyhľadávajú. „Charakter podporuje telesnú krásu. Obohacuje ženu v čase keď ju opúšťa mladosť,“ poznamenala na margo toho Bissetová.

V roku 2021 si napríklad zahrala v mysterióznom thrilleri Blood Brothers (Krvaví bratia), o rok nato v dráme Loren & Rose a takisto účinkovala aj v dokumente o Jeanovi-Paulovi Belmondovi.