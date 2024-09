Vystrčil v Kyjeve: Zelenského som uistil, že na podporu ČR sa môže spoľahnúť

V stredu o tom hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve, kam pricestoval na ďalší parlamentný summit medzinárodnej Krymskej platformy. Vystrčil to uviedol na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.

V prejave zdôraznil potrebu viac vystupovať z pohodlia krajín, ktoré vojnou nie sú priamo zasiahnuté, a viac Ukrajinu podporovať, pretože to podľa neho nie je len v jej záujme, ale v záujme všetkých demokratických krajín.

Vystrčil na sieti X pripomenul, že počas prvého summitu, ktorý sa uskutočnil v auguste 2021, všetci deklarovali protiprávnosť anexie Krymu a podporu Ukrajine, a napriek tomu o pol roka neskôr nastala plnohodnotná ruská invázia.

„Som presvedčený, že to bolo preto, lebo naša podpora Ukrajiny nebola dostatočná. Ak si to nedokážeme uvedomiť a Ukrajinu nebudeme masívne podporovať, doplatíme na to všetci, lebo Rusko sa nezastaví a svojím agresívnym a expanzívnym správaním bude stále viac ohrozovať celú Európu,“ dodal.

Predseda ukrajinskej Najvyššej rady Ruslan Stefančuk sa Česku poďakoval za všetko úsilie a praktické kroky na podporu Ukrajiny. Ocenil jeho významnú vojenskú, finančnú a materiálnu pomoc. S predsedom hornej komory českého parlamentu hovoril aj o českej muničnej iniciatíve a o možnostiach ďalšej pomoci Ukrajine.

Vystrčil si tiež spolu so Zelenským, Stefančukom a ďalšími hosťami summitu Krymskej platformy pripomenul 80 rokov od násilnej deportácie Krymských Tatárov. Šéf českého Senátu naposledy navštívil Kyjev v novembri 2023.

Krymská platforma vznikla v roku 2021 z iniciatívy Zelenského, združuje 70 krajín a medzinárodných organizácií. Jej cieľom je koordinovať všetky národné aj medzinárodné snahy o deokupáciu Krymského polostrova. Lídri sa na tejto platforme stretávajú na úrovni najvyšších ústavných činiteľov, predsedov parlamentov a tiež na expertnej úrovni. Druhý ročník parlamentného summitu sa uskutočnil vlani v Prahe.