Fed zníži úrokové sadzby o 25 bodov na každom zo zvyšných zasadnutí

Navyše, v redukcii sadzieb bude pokračovať aj na zvyšných dvoch zasadnutiach tohto roka, a to rovnakým tempom. Uviedli to v najnovšej prognóze analytici oslovení agentúrou Reuters.

Z viac než stovky oslovených analytikov očakáva zníženie úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému na všetkých troch zostávajúcich zasadnutiach tohto roka drvivá väčšina z nich. Iba deväť analytikov predpokladá na budúci týždeň redukciu úrokových sadzieb až o 50 bázických bodov. Fed drží sadzby od júla 2023 v pásme 5,25 % až 5,50 %.

Po zverejnení dosť zmiešaných údajov o vývoji na americkom trhu práce za august koncom minulého týždňa sa nakrátko zvýšil podiel analytikov, ktorí očakávali výraznejšiu redukciu sadzieb. V ďalších dňoch však ich počet postupne klesal.

Ani vyjadrenia prezidenta newyorského Fedu Johna Williamsa a guvernéra Fedu Christophera Wallera z konca minulého týždňa nesignalizovali ochotu centrálnej banky pristúpiť na najbližšom zasadnutí k rozsiahlejšej redukcii úrokov. Zasadnutie sa uskutoční 17. a 18. septembra.

Zo 101 oslovených ekonómov agentúrou Reuters od 6. do 10. septembra až 92 uviedlo, že na budúci týždeň počíta s redukciou sadzieb o štvrť percentuálneho bodu. Zároveň dodali, že rovnaký rozsah zníženia by mala centrálna banka zvoliť aj 7. novembra a 18. decembra.

Ako povedal hlavný ekonóm pre USA v banke Santander Stephen Stanley, „výsledky na americkom trhu práce boli slabé, nie však katastrofálne. Ani Williams, ani Waller sa nevyjadrili k otázke, či by nebolo vhodnejšie pristúpiť k redukcii sadzieb až o 50 bázických bodov, obaja však poukázali na to, že ekonomická situácia je relatívne dobrá. Podľa mňa to naznačuje zníženie úrokových sadzieb na najbližšom zasadnutí skôr o 25 bázických bodov“.