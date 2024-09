Po práci z domu je druhým najžiadanejším benefitom dovolenka navyše

Tento benefit je najdôležitejší pre ľudí s nízkymi mzdami, pracujúcich v oblasti dopravy, cestovného ruchu, gastra či zdravotníctva. Flexibilný pracovný čas oceňujú najmä ľudia v manažmente, administratíve, ekonomike alebo stavebníctve. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu aplikácie Práca za rohom, ktorý sa realizoval prostredníctvom portálu Platy.sk na vzorke 4365 ľudí.

Zamestnanci na Slovensku chcú viac voľných dní, či už ide o dovolenku nad rámec zákona, dni na zotavenie počas choroby, alebo neobmedzené voľno. Z prieskumu vyplynulo, že dovolenku navyše oceňujú najmä zamestnanci s nižším platom a tí, ktorí pracujú vo výrobe, doprave, štátnej správe či v oblasti elektrotechniky a energetiky. Pre IT sektor zostal najdôležitejší benefit v podobe práce z domu.

Možnosti vzdelávania najviac oceňujú pracovníci v školstve a automobilovom priemysle. Flexibilný pracovný čas najčastejšie využívajú ľudia v manažmente, administratíve, obchode, stavebníctve a ľudských zdrojoch. Rozdiely v preferenciách benefitov sú aj podľa dosiahnutého vzdelania. Ľudia so stredoškolským vzdelaním preferujú viac dovolenku navyše, pričom pre tých, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie je podstatnejší flexibilný pracovný čas.

Prieskum sa zameral aj na to, ako sú zamestnanci na Slovensku s benefitmi spokojní. Pätina z opýtaných respondentov, ktorí chodia pravidelne na pracovisko uviedla, že je spokojná. Platí to najmä pre IT pracovníkov. U viac ako štvrtiny ľudí by sa ich spokojnosť zvýšila lepšie mierenými benefitmi, ako sú napríklad lacnejšie obedy, parkovacie miesto alebo masáž na pracovisku.

Tieto benefity by potešili všetkých zamestnancov s výnimkou manažmentu a ekonomiky, ktorí by najviac ocenili flexibilnejší pracovný čas. Pracovníkov v strojárstve a automobilovom priemysle by potešilo, keby bolo ich pracovisko bližšie k domovu, potvrdilo to 16 % z nich. V školstve by štvrtine ľudí pomohlo k spokojnosti aj lepšie technické vybavenie.

Ďalším benefitom je aj možnosť pracovať výlučne na diaľku, ktorý využíva čoraz viac ľudí, avšak na Slovensku to stále nie je bežné. Štvrtina z tých, ktorí pracujú z domu by sa vrátila na pracovisko, ak by bolo bližšie k ich domovu a necelú tretinu respondentov by motivovali ich kolegovia a pracovný kolektív.