Harrisová a Trump sa stretli v predvolebnej televíznej debate

Už od úvodu prezentovali ostro rozdielne názory na budúcnosť krajiny i zahraničnú politiku. TASR o tom informuje s odvolaním sa televíziu ABC News a agentúry Reuters, AP a DPA.

Obaja politici sa dostali do sporov okolo interrupcií, zdravotníctva, imigrácie či Trumpových právnych problémov. Do detailov toho, čo by robili v prípade víťazstva, však veľmi nezachádzali. Konkrétne návrhy nespomenuli ani pri výmene názorov na vojnu v Pásme Gazy a ruskú inváziu na Ukrajine.

Harrisová obvinila Trumpa, že je ochotný ukončiť podporu Spojených štátov pre Ukrajinu, aby tak získal priazeň ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedla tiež, že ako viceprezidentka hovorila so zahraničnými lídrami a tí jej povedali, že Trump je „hanbou“. Exprezident zasa tvrdil, že Harrisová nenávidí Izrael, čo poprela s tým, že Izrael má právo brániť sa.

Osem týždňov pred prezidentskými voľbami 5. novembra – a niekoľko dní pred začiatkom predčasného hlasovania v niektorých štátoch USA – bola debata pre kandidátov príležitosťou osloviť desiatky miliónov voličov, najmä nerozhodnutých.

Mimoriadne dôležitou skúškou bola pre Harrisovú, ktorú podľa prieskumov mnohí voliči dostatočne nepoznajú. Do predvolebného súboja sa zapojila len pred siedmimi týždňami po stiahnutí kandidatúry prezidenta Joea Bidena.

Bývalá prokurátorka a súčasná viceprezidentka Harrisová sa v utorkovej debate ofenzívnymi vyjadreniami zjavne dostala exprezidentovi pod kožu, na čo reagoval viditeľne nahnevane. Povedala okrem iného, že ľudia z Trumpových mítingov odchádzajú často predčasne „z únavy a nudy“. Trump, ktorého podľa Reuters frustruje množstvo ľudí na Harrisovej podujatiach, vyhlásil, že jeho mítingy sú „najväčšie a najúžasnejšie v histórii politiky“.

Zopakoval tiež tvrdenia, že demokrati umožňujú do USA prichádzať miliónom migrantov, a spomenul nepodloženú konšpiračnú teóriu, podľa ktorej haitskí migranti v meste Springfield v štáte Ohio „jedia psy“ a iné domáce zvieratá. Harrisová označila jeho slová za extrémne.

Trump počas debaty znova odmietol uznať porážku vo voľbách v roku 2020 a tvrdil, že pri svojom nedávnom vyjadrení, že prehral „o chlp“, len žartoval.

Potvrdil prísľub, že vyhostí milióny ľudí, ktorí sú v krajine nelegálne, a varoval, že Harrisová je „horšia než Biden“ a jej politika by premenila USA na Venezuelu. Harrisovú a Bidena opakovane nazval slabými a seba politikom, ktorého rešpektujú lídri po celom svete. Odvolal sa pritom na pochvalu maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý podľa neho povedal, že je „najobávanejším človekom“.

Debata vysielaná televíziou ABC trvala 90 minút. Kandidáti sa stretli v Národnom centre ústavy vo Filadelfii a podľa dohodnutých pravidiel bez obecenstva a s vypnutými mikrofónmi v čase, keď na otázky odpovedal ich súper.

Prekvapením bolo, že si Harrisová a Trump, ktorí sa dosiaľ osobne nikdy nestretli, na začiatku diskusie podali ruky. Išlo o prvé podanie ruky na televíznej diskusii prezidentských kandidátov od roku 2016, uviedli zhodne Reuters a AP.