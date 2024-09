Taliansky minister Tajani podporuje vstup krajín západného Balkánu do EÚ

Zároveň zdôraznil, že v opačnom prípade by sa tento región mohol prikloniť k Rusku alebo Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Taliansky minister počas návštevy Severného Macedónska uviedol, že Únia by mala „podať pomocnú ruku tým krajinám, ktoré chcú byť s nami Európanmi... Ak to neurobíme my, bude tu niekto iný, kto nás bude chcieť nahradiť, myslím tým Rusko, Čínu a iné časti sveta,“ povedal Tajani.

Na tlačovej konferencii so svojím severomacedónskym náprotivkom Timčom Mucunskim taliansky minister zdôraznil, že Rím „bude pracovať na tom, aby sa Severné Macedónsko čo najskôr stalo platným členom Európskej únie“.

Severné Macedónsko a susedné Albánsko sú kandidátmi na vstup do EÚ od roku 2005. Rokovania o členstve sa začali v roku 2022 a očakáva sa, že tento proces bude trvať ešte roky. Ďalšími krajinami západného Balkánu usilujúcimi sa o vstup do EÚ sú Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Kosovo.

Pre spory so susednými členmi EÚ sa v minulosti už pozastavili prístupové rokovania Severného Macedónska. Desaťročia trvajúci konflikt s Gréckom o používanie názvu Macedónsko a staroveké dedičstvo regiónu sa podarilo prekonať až v roku 2018.

Novší spor sa však objavil s Bulharskom v otázke bulharskej histórie, jazyka a kultúry. Práve pre tlak Sofie vyzvala EÚ Severné Macedónsko na zmenu ústavy, aby sa prístupový proces mohol obnoviť. Podľa žiadosti by mala krajina doplniť do ústavy odkaz na existenciu bulharskej národnostnej menšiny. Výmenou za to by Bulharsko stiahlo svoje námietky voči vstupu krajiny do Únie.

Predchádzajúca stredoľavicová vláda v Skopje súhlasila so zmenou ústavy, no nezískala potrebnú väčšinu v parlamente. Nová konzervatívna vláda je proti navrhovanej zmene a robí všetko pre to, aby ju oddialila.