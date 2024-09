Volkswagen ruší garanciu pracovných miest, čím otvára cestu k prepúšťaniu

To zvyšuje vyhliadky na prepúšťanie od budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Popredná európska automobilka ruší desaťročia staré garancie zamestnanosti v rámci snahy o znižovanie nákladov, ktorá vyvolala spory so zamestnancami. Volkswagen sa tak snaží lepšie konkurovať lacnejším ázijským výrobcom áut.

Tento krok Volkswagenu nasleduje po hrozbe, že by mohol po prvý raz vo svojej 87-ročnej histórii zatvoriť závody na domácej nemeckej pôde. To otriaslo globálnym automobilovým sektorom a vyvolalo obavy nemeckej vlády.

„Musíme umožniť spoločnosti Volkswagen znížiť náklady v Nemecku na konkurencieschopnú úroveň, aby sme mohli investovať do nových technológií a nových produktov s vlastnými zdrojmi,“ uviedol vo vyhlásení Gunnar Kilian, člen predstavenstva pre ľudské zdroje. V snahe odstrániť neistotu v súvislosti s pracovnými dohodami Kilian povedal, že Volkswagen ponúkol urýchlenie rokovaní o mzdách.

Tieto rozhovory sa mali začať v polovici až koncom októbra, ale zamestnanecká rada vyzvala, aby sa začali už tento mesiac. Šéfka zamestnaneckej rady Daniela Cavallová sľúbila tvrdý odpor proti prepúšťaniu a zatváraniu tovární, pričom z problémov Volkswagenu obviňuje manažment.

Odborový zväz IG Metall medzitým uviedol, že by sa mohol zvážiť prechod na štvordňový týždeň ako alternatíva k zatváraniu.

Problémy Volkswagenu prichádzajú v čase ekonomickej neistoty. Slabý rast, vyššie ceny energií a otázniky, ktoré visia nad obchodnými väzbami s lukratívnym čínskym trhom, sú skúškou pre nemecký model konsenzuálnych priemyselných vzťahov.

Ak obe strany nedosiahnu dohodu do budúceho júna, vstúpia do platnosti pracovné zmluvy platné pred rokom 1994, čo by podľa Cavallovej mohlo viesť k zvýšeniu miezd zamestnancov v šiestich nemeckých závodoch. Dodatočné zložky mzdy v pracovnej zmluve pred rokom 1994 zahŕňali totiž vianočný bonus, príspevok na dovolenku a vyššie odmeny za nadčasy, podľa článku uverejneného v interných novinách podnikovej rady. Prvýkrát po desaťročiach by však bolo možné aj prepúšťanie z prevádzkových dôvodov.

„Je potrebné dosiahnuť kompromis. V opačnom prípade bude VW môcť od leta 2025 presadiť nútené prepúšťanie, no zároveň by okamžite čelil enormnému zvýšeniu nákladov pre všetkých, ktorí zostanú,“ uviedla zamestnanecká rada.