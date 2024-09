Slovnaft bude naďalej odoberať ruskú ropu prostredníctvom ropovodu Družba

Maďarská petrochemická skupina MOL v pondelok (9. 9.) oznámila, že s dodávateľmi ropy a prevádzkovateľmi ropovodov uzavrela dohody zamerané na zabezpečenie pokračujúcej prepravy ropy ropovodom Družba cez Bielorusko a Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko. Na základe týchto dohôd prevezme skupina MOL vlastníctvo dotknutých objemov ropy na bielorusko-ukrajinskej hranici s účinnosťou od 9. septembra tohto roka.

„Nová úprava poskytuje udržateľné riešenie pre prepravu ropy ropovodom Družba. Považujem to za veľký úspech, pretože to spoločnosti MOL umožňuje pokračovať v používaní najefektívnejšej a najspoľahlivejšej technológie spracovania ropy v rafinériách v Maďarsku a na Slovensku a v konečnom dôsledku to prispieva k bezpečnosti dodávok v oboch krajinách,“ uviedol začiatkom týždňa viceprezident MOL Group Gabriel Szabó.