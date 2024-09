KDH chce navrhnúť Františka Mikloška ako kandidáta na predsedu parlamentu

Opozičné KDH chce nominovať poslanca Františka Mikloška. Avizoval to líder kresťanských demokratov Milan Majerský na utorkovej tlačovej konferencii. Skritizoval, že koalícia sa ešte nedohodla, kto bude novým riadnym predsedom parlamentu.

„Očakávali sme naozaj, že počas leta si vládna koalícia vyčistí stôl a predloží na rokovanie NR SR meno na kandidáta predsedu NR SR. Žiaľ, nestalo sa tak a sme svedkami toho, že koalícia medzi sebou 'bartruje', obchoduje, a funkcia predsedu NR SR sa stala žolíkom v rukách jednotlivých koaličných strán. Sme z toho znechutení,“ poznamenal Majerský.

Už skôr podľa vlastných slov avizoval, že pokiaľ sa na svojom kandidátovi nezhodne koalícia, predstaví vlastného opozícia. Za KDH chcú navrhnúť Františka Mikloška. „Je to človek, ktorý by vedel aj spájať aj riadiť NR SR a vedel by komunikovať so všetkými politickými stranami, ktoré sú v NR SR,“ dodal Majerský.

Mikloško poďakoval za dôveru. „Ak ma podporia všetky opozičné politické strany, túto nomináciu prijmem,“ uviedol. Rovnako skritizoval, že ešte nie je nový šéf NR SR. Nepovažuje za správne riešenie, aby parlament do konca volebného obdobia viedol podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). „Vydávame do celého sveta signál, že nevieme vládnuť,“ podotkol.

Kresťanskí demokrati o Mikloškovi ako kandidátovi na šéfa NR SR diskutovali so zástupcami všetkých opozičných strán. „Je tam zhoda,“ deklaroval Majerský.