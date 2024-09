Témou Svetového dňa prevencie samovrážd je "Zmena pohľadu na samovraždu"

Samovražda je podľa WHO a IASP veľkou výzvou pre verejné zdravie, pričom každý rok na celom svete spácha samovraždu viac ako 700.000 ľudí. Témou Svetového dňa prevencie samovrážd na roky 2024 - 2026 je „Zmena pohľadu na samovraždu“ (Changing the Narrative on Suicide), ktorá je spojená s výzvou „Začnime konverzáciu“ (Start the Conversation).

Cieľom je upriamiť pozornosť na znižovanie stigmatizácie samovraždy a zmeniť aj to, ako sa verejne rozpráva o tomto celosvetovom probléme. Zmena spôsobu rozprávania o samovražde, by mala viesť aj k výraznejšej prevencii a predchádzaniu samovrážd. Téma zdôrazňuje potrebu takých verejných politík a opatrení, ktoré by predchádzali samovražednému konaniu. Do popredia by sa mali dostať také opatrenia, ktoré napomáhajú rozvoju duševného zdravia a zlepšujú prístup k psychologickej či psychiatrickej starostlivosti.

Zmena rozprávania o samovražde má tiež zvýšiť empatiu či súcit s tými, ktorí trpia a majú samovražedné sklony. Cieľom je porozumieť tomu, že samovražedné myšlienky a pocity sú znakom obrovskej bolesti a úzkosti. Téma a výzva na roky 2024 - 2026 vyzýva na to, aby sa k ľuďom, ktorí duševne či psychicky trpia a myslia na samovraždu, pristupovalo s porozumením a bez predsudkov.

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) si v roku 2023 na Slovensku siahlo na život, alebo sa o to pokúsilo menej ľudí ako v roku 2022. Na Slovensku bolo vykonaných 501 samovrážd a 678 pokusov o samovraždu. Kým samovraždu vykonali prevažne muži, v prípade pokusov to boli skôr ženy. O samovraždu sa pokúsili predovšetkým mladí ľudia do 19 rokov v domácom prostredí. Samovraždu vykonali aj 2 deti do 14 rokov a 10 mladistvých vo veku 15 - 19 rokov.

Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie (v počte 294 osôb). Nasledoval skok z výšky (v počte 68), výstrel zo zbrane (58), skok alebo ľahnutie si pred pohybujúci sa predmet (33) a poranenie ostrým predmetom (20 samovrážd). Samovraždu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky vykonalo 37,7 percent osôb.