Danko apeluje na Hlas-SD: Musíme odvolať podpredsedu parlamentu Šimečku

Ak to tak nebude, medzi koaličnými partnermi vznikne veľa otázok. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti predseda SNS Andrej Danko. Apeluje preto na Hlas-SD. Dodal, že otázka nového šéfa NR SR nebude na septembrovej schôdzi podstatná.

„Najdôležitejšie je, aby Hlas ukázal jednotu a aj svoj charakter vo štvrtok, keď budeme odvolávať Šimečku,“ povedal Danko. Poslanci Hlasu-SD nepridali svoje podpisy pod návrh na odvolanie Šimečku. Hlas-SD opakovane hovorí, že šéf PS by mal z postu odstúpiť sám. Koaliční poslanci ho chcú odvolať pre podozrenia o čerpaní štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke. On to vníma ako pomstu za dobrú opozičnú prácu.

Danko tiež v pondelok skonštatoval, že poverenie viesť Národnú radu má aktuálne jej podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD). „Pre SNS a Smer je dôležité, aby bol odvolaný Šimečka,“ dodal.

Predseda SNS potvrdil, že nechcel rokovať o poste šéfa NR SR výmenou za ministerstvo. Vysvetlil, že politika nemá byť o kšeftovaní. Dodal, že ak by sa s Hlasom-SD dohodol na výmene ministerstva, Hlas-SD by mohol mať viac postov vo vláde ako Smer-SD.

Post šéfa NR SR nie je obsadený od apríla, keď zvíťazil Peter Pellegrini v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí miesto Hlasu-SD, ale nárokovalo si naň aj SNS. Premiér Robert Fico (Smer-SD) opakuje, že sa na výsledku musia dohodnúť strany Hlas-SD a SNS. Situácia sa podľa Fica môže vyvinúť aj tak, že buď bude predsedom parlamentu Danko, alebo ním ostane Žiga.