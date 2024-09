Šutaj Eštok:Na objasnení bombových hrozieb spolupracujeme so zahraničím

Na identifikácii útočníka Slovensko pracuje aj so zapojením zahraničných bezpečnostných služieb, vyhlásil minister. Ak by sa takýto útok opakoval a riziko by bolo nízke, cieľ útočníka by podľa neho nemusel byť naplnený.

Šutaj Eštok tým reagoval na otázku o medializovaných zisteniach českých novinárov. Tí majú komunikovať s anonymom, ktorý tvrdí, že rozosiela e-mailové hrozby na Slovensku a v Českej republike. Médiám uviedol, že chce „aby v zime museli deti vyhnať na mráz“.