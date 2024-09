Na Slovensku by sa mohlo konať medzinárodné vojenské cvičenie

Vyplýva to z materiálu o aktualizácii súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných vojakov na Slovensku. Materiál predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Na cvičení by sa mali podľa dokumentu zúčastniť španielski vojaci. Ak by návrh vláda schválila v aktuálnom znení, na Slovensko by v rámci cvičenia mohlo prísť maximálne 100 vojakov.

„Medzinárodné vojenské cvičenie sa uskutoční v súlade so Zmluvou medzi členskými krajinami NATO upravujúcou status ich ozbrojených síl,“ vyhlásil rezort.

Španielsko v júli prebralo velenie mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku. Jednotke predtým velila Česká republika.