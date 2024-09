Nad zmenou zamestnania uvažuje necelá polovica Slovákov

Najčastejším dôvodom pri odchode z práce je vyššia mzda, lepšie pracovné prostredie či blízkosť pracoviska. Vyplýva to z prieskumu JobsIndex spoločnosti Alma Career, ktorý sa realizoval v prvom kvartáli tohto roka na vzorke 1007 slovenských zamestnancov.

„Z výsledkov vyplynulo, že necelá polovica uvažuje nad zmenou pôsobiska, desať percent je už rozhodnutých tento krok urobiť. Najvýraznejšie to vidno na pracujúcich vo veku do 24 rokov, v ich prípade premýšľa nad zmenou až 78 percent,“ uviedla PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.

Doplnila, že v prípade lepšej pracovnej ponuky by zmenila zamestnávateľa viac ako štvrtina ľudí. Týka sa to najmä tých, ktorí za posledný rok ešte nezmenili prácu. V prípade zhodnej ponuky s tou, kde ľudia aktuálne pracujú, by odišlo od súčasného zamestnávateľa 17 % z nich.

Zmeniť prácu sa neboja najmä mladí ľudia. V prípade vekovej skupiny 35 až 44 rokov zmenilo za posledných 12 mesiacov zamestnávateľa 15 % z nich. U ľudí starších ako 55 rokov to bola desatina.

„V ostatných 12 mesiacoch zmenilo zamestnávateľa 14 % zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku, týka sa to najmä najmladších ľudí na trhu práce, čiže vo veku od 18 do 24 rokov. Viac ako tretina z nich zmenila pôsobisko za posledný rok, štvrtina dokonca za posledných šesť mesiacov,“ spresnila Melcerová.

Najčastejším dôvodom pri odchode z práce je vyššia mzda. Ďalej nasleduje lepšia náplň práce, slušnejší prístup k ľuďom, lepšie pracovné prostredie či blízosť pracoviska. Výpoveď dávajú na Slovensku oveľa viac zamestnanci ako zamestnávatelia. Za posledných 12 mesiacov dalo výpoveď 55 % ľudí a dostalo ju len 17 %. Rovnaké percento respondentov uviedlo, že sa im skončil pracovný pomer na dobu určitú. Zmenu k lepšiemu v novej firme potvrdilo 60 % z opýtaných zamestnancov. Naopak, pre necelú desatinu to bola zmena k horšiemu.