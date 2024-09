Robert Fico: Ťažko povedať, o koľko môže stúpnuť cena plynu od januára

„To sa teraz dá takto ťažko povedať. My urobíme všetko preto, ak by aj došlo k nejakému navýšeniu (ceny), aby sme mali v konsolidačnom balíku peniaze, ktoré nám navýšenie umožnia kompenzovať,“ spresnil.

Nevylúčil ani plošné energodotácie. „Nie, aj to je možno riešenie. Nie som nadšenec toho, aby sme znovu znižovali konkurencieschopnosť Slovenska tým, že budeme vďaka európskej politike platiť viac za plyn a ropu. Toto odmietam“ podčiarkol.

„Ak sa dohodneme s Ukrajinou, že Ukrajina bude mať naďalej záujem, aby bola tranzitnou krajinou pre ropu a plyn, tak nevidím veľký tlak na zvyšovanie cien,“ zdôraznil premiér.

Ukrajinci majú podľa neho záujem o tranzit plynu. „Napríklad Ukrajina je krajina, ktorá v nejakom okamihu bude produkovať toľko plynu z vlastných zdrojov, že ho bude môcť aj vyvážať. Prečo by oni zastavili tok (plynu) cez svoje územie, keď potom môžu na tom určitým spôsobom aj zarobiť,“ podotkol.

Zdrojom pri konsolidácii verejných financií môže byť podľa jeho slov napríklad daň z finančných transakcií. „Uvažujeme o dani z finančných transakcií, ktorá vyvolala toľko vzruchu. Opozícia si vymyslela, že sa táto daň má dotýkať aj ľudí, čo nie je pravda. To je napríklad jeden zo zdrojov, daň z finančných transakcií, ktorú by platili právnické osoby, finančné inštitúcie, kde vieme získať veľký objem peňazí. A potom sú to ďalšie, aj malé opatrenia, ktoré navrhuje ministerstvo financií,“ priblížil možné zdroje konsolidácie premiér.

„Kým však nie je dohodnutý konsolidačný balík 1,5 miliardy eur, tak nemôžeme predstaviť nič. Každá (z koaličných strán) má totiž nejakú predstavu, má právo prinášať do konsolidácie svoje postoje a svoje priority,“ doplnil premiér. V konsolidačnom balíku podľa jeho slov „určite bude niečo, čo budú ľudia kritizovať“.

Vláda pri konsolidácii musí podľa premiérových slov však citlivo rozmýšľať tak, aby sa nezasiahlo do sociálneho štandardu ľudí. Zrušenie 13. dôchodkov však odmietol. „Ako by to vyzeralo, tak my ich zavedieme a potom ich zrušíme?,“ dodal predseda vlády.