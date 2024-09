Premiér: Bez poslancov Hlasu-SD nevieme otvoriť schôdzu o Michalovi Šimečkovi

Tvrdí to premiér Robert Fico (Smer-SD). V diskusnej relácii Sobotné dialógy dodal, že všetko má v rukách Hlas-SD. Koalícia totiž nemá bez Hlasu-SD dosť poslancov na to, aby sa schôdza otvorila.

„Hlas musí povedať, či chce, aby Šimečka odišiel z funkcie,“ povedal Fico s tým, že Hlas-SD zatiaľ vytvára na Šimečku tlak, aby odstúpil sám bez odvolávania v parlamente. Keďže šéf PS sa odísť nechystá, Hlas-SD sa podľa premiéra bude musieť rozhodnúť. „Je v rukách Hlasu, či Šimečka padne alebo nepadne,“ doplnil. „Čakáme, či Hlas otvorí schôdzu a potom, ako sa postaví k samotnému hlasovaniu,“ skonštatoval s tým, že Smer-SD má v parlamente 42 poslancov a SNS desať poslancov a potrebujú spolu 76 poslancov.

Fico zároveň odmietol, že by už bol pripravený legislatívny balík lex atentát 2. „Môžu byť rôzne úvahy, čo by tam malo byť. Ale môžem potvrdiť, že neexistuje žiadny koncept návrhu zákona. Dokonca neexistuje ani legislatívny zámer takéhoto zákona, preto je príliš predčasné o tomto návrhu čokoľvek povedať,“ ozrejmil. Prednosť majú podľa neho iné priority. Nemyslí si, že by boli schopní návrh predložiť v krátkom čase.