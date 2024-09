Ministerstvo kultúry rešpektuje právo na štrajk, vyzýva zároveň na rešpektovanie výsledkov volieb

"Na druhej strane by bolo vhodné, aby štrajkujúca časť kultúrnej obce rešpektovala fakt, že vedenie ministerstva vzišlo z demokratických volieb a plní programové vyhlásenie vlády, ktorá má platný mandát," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Petra Bačinská.

V mene rezortu sa zároveň pozastavila nad tým, že členovia štrajkového výboru hovoria o šikanovaní, zastrašovaní a nekompetentnosti súčasného vedenia ministerstva kultúry. „Je to práve táto časť kultúrnej obce, ktorá neustále vytvára tlak a kladie si podmienky, aby bolo v kultúre všetko explicitne podľa ich predstáv,“ poznamenala hovorkyňa MK. „A to bez akejkoľvek zodpovednosti za verejné financie, ktorá je výhradne na vedení ministerstva kultúry,“ dodala.

Časť kultúrnej obce vo štvrtok vstúpila do štrajkovej pohotovosti, urobila tak v reakcii na zhoršujúcu sa situáciu v kultúre, ktorú dávajú do súvisu s politicko-mocenskými zásahmi Ministerstva kultúry (MK) pod vedením Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Deklarovali zároveň požiadavky, ktorých splnenie očakávajú od predstaviteľov štátu. Týkajú sa zmeny v riadení ministerstva, finančnej stabilizácie i lepšieho ohodnotenia pracovníkov v kultúre i zastavenia politických zásahov do fungujúcich inštitúcií a podporných schém. Ak sa situácia bude z ich pohľadu zhoršovať, sú pripravení vstúpiť do ostrého štrajku.

S argumentmi štrajkujúcej časti kultúrnej obce sa stotožňuje aj opozičná SaS. „V celom sektore je obrovská neistota. Toto nie je o zopár postoch a peniazoch, ako sa to snaží vysvetliť vedenie MK, toto je o ohrození profesionálnej slobodnej tvorby,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.