SaS bude za šéfku kontrolného výboru SIS opätovne presadzovať Máriu Kolíkovú

Koalícia ju v parlamente z tohto postu odvolala pre údajné pochybenia v júni. Kolíková obvinenia z pochybení odmieta. Predstavitelia SaS o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Máme tam kandidáta, plnohodnotného kandidáta. Nemôžu mať absolútne žiadnu pochybnosť o odbornosti Kolíkovej. Nech sa páči, my ju tam dávame ako nominantku za našu stranu, pretože tento výbor patrí nám ako strane SaS,“ odkázal predseda strany Branislav Gröhling politikom vládnej koalície s tým, že v utorok (10. 9.) môže byť voľba na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu zaradená ako prvý bod.

Opoziční politici argumentovali aj tým, že výbor je aktuálne nefunkčný. V súčasnosti sa na Slovensku diskutujú bezpečnostné témy, ktorým by sa mal podľa nich výbor venovať. Kolíková by si po prípadnom zvolení chcela na výbor zavolať predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) aj s vedením Slovenskej informačnej služby (SIS). Dôvodom na takéto predvolanie sú podľa nej informácie, ktoré premiér verejne šíri o možnom ďalšom atentáte.

Výbor by podľa nej mal zasadnúť aj k vyšetrovaniu atentátu na Fica z mája. Verejnosť podľa Kolíkovej nemá o vyšetrovaní dostatok informácií.

Kontrolný výbor SIS by chcela Kolíková zvolať i v súvislosti s vyšetrovaním bombových hrozieb na školách a poslancom parlamentu by mali kompetentní vysvetľovať aj informácie o sledovacom systéme, ktorým môže SIS disponovať.

Poslanec NR SR Juraj Krúpa vyhlásil, že ak by sa sfunkčnenie výboru nepodarilo, mohli by na túto tému rokovať poslanci v pléne parlamentu. Pripomenul, že zákonodarcovia už v utajenom režime k správe SIS v minulosti rokovali. Do úvahy by podľa neho pripadalo aj rokovanie na pôde brannobezpečnostného výboru.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) s Kolíkovej nomináciou nesúhlasí. Na štvrtkovej tlačovej konferencii zopakoval, že poslankyňa podľa neho porušila zákon. Gašpar dodal, že miesto predsedu kontrolného výboru SIS patrí opozícii. O riešení situácie bude informovať.

Poslanci v pléne parlamentu Kolíkovú z pozície predsedníčky výboru odvolali v júni. Argumentovali tým, že postupovala nad rámec svojich kompetencií, keď adresovala podnet Generálnej prokuratúre SR. Prekáža im tiež, že mala bezdôvodne zrušiť zasadnutie výboru a nezabezpečila jeho rokovanie. Kritizujú aj to, že mala verejne spochybniť činnosť SIS. Kolíková pochybenia viackrát odmietla.