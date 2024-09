Pápež v Indonézii vyzýva k mieru a ochrane životného prostredia

Peskov: Rusko vie, že na Ukrajine sú zahraniční vojenskí inštruktori

Rusko vie, že na Ukrajine sa nachádzajú zahraniční vojenskí inštruktori, ktorí sa zapájajú do vojenských akcií aj do výcviku ukrajinských síl. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.