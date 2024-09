Kolíková odmieta manipulácie pri dotáciách v oblasti ľudských práv na Ministerstve spravodlivosti

Vyhlásila to exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Mária Kolíková v reakcii na informácie koaličných politikov o výsledkoch auditu. Kolíková odmieta spochybňovanie rozhodovacieho procesu pri dotáciách. Vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby správu z auditu zverejnil.

Kolíková tvrdí, že informácie z auditu sú protichodné. „Vypočuli sme si bludy o tom, ako sa malo rozhodovať v súvislosti s týmito dotáciami, že o tom mali rozhodovať dvaja ľudia, to je blud, a že to malo byť netransparentné. To nie je pravda,“ uviedla. Projekty podľa nej posudzovali najmenej štyria hodnotitelia. Nesúhlasí s tým, že mali byť posudzované v rozpore so zákonom. Tvrdenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) označila za skreslené až klamlivé.

Väčšinu komisie, ktorá hodnotila projekty, tvorili podľa nej ľudia z občianskej spoločnosti, neboli to ministerskí úradníci. Práve v súčasnosti podľa nej neexistuje žiadna transparentnosť pri rozhodovaní o dotáciách. Vláda a premiér to podľa Kolíkovej robia preto, aby prekryli to, že chcú nechať uniknúť „svojich ľudí“ pred spravodlivosťou.

Kolíková tiež odsúdila video, ktoré malo zverejniť MS na webe v súvislosti s analytickým centrom. Video podľa nej spochybňuje prácu s dátami. Poslankyňa zároveň opakovane zdôraznila, aby minister spravodlivosti vysvetlil verejnosti, prečo sa odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik dostal na slobodu.

Rezort spravodlivosti v pondelok (2. 9.) informoval o výsledkoch auditu dotačnej schémy v oblasti ľudských práv. Audit podľa rezortu potvrdil manipulácie a porušenie zákona či konštatoval systémové, ako aj nesystémové zlyhania. MS preto tvrdí, že postupovalo pri zrušení dotačnej schémy v oblasti ľudských práv pre rok 2024 správne.

MS tiež tvrdí, že riaditeľ odboru ľudských práv v jednej osobe aj ako predseda hodnotiacej komisie bez akýchkoľvek pravidiel odňal konkrétnym hodnotiteľom projekty a pridelil ich sebe samému. Audit podľa MS potvrdil aj nedostatočné overenie konfliktov záujmov jednotlivých členov hodnotiacej komisie.

Susko chce pre výsledky auditu pri dotáciách v oblasti ľudských práv zvolať Radu vlády SR pre ľudské práva. Výsledky auditu plánuje rezort spravodlivosti zverejniť po ukončení celého procesu.