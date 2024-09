Nový festival predstaví židovskú kultúru v Bratislavskom kraji

Kultový americký herec a aktivista za ľudské práva Richard Gere oslavuje 75. narodeniny

Vynikol v divácky úspešných filmoch ako Pretty Woman (1990), Sommersby (Návrat Sommersbyho, 1993), Intersection (Križovatka,1994), First Knight (Prvý rytier, 1995) či Autumn in New York (Jeseň v New Yorku, 2000).