Poradkyňa nemeckej vlády varuje pred štátnou pomocou Volkswagenu

„Štát by sa do toho nemal miešať,“ uviedla Veronika Grimmová, profesorka ekonómie a členka poradného orgánu nemeckej vlády známeho ako rada múdrych. Podľa nej má štát určite svoju úlohu, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych zmien, ktorými prechádza automobilový priemysel. „Nemyslím si však, že priama záchrana automobilového priemyslu je tou správnou cestou,“ dodala v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Rheinische Post.

Najväčší európsky výrobca automobilov Volkswagen v pondelok (2. 9.) oznámil, že v rámci programu znižovania nákladov vo svojej rovnomennej hlavnej značke už nie je vylúčené zatváranie závodov. Skupina má tiež v úmysle vypovedať dohodu o garancii pracovných miest, ktorá platí od roku 1994 a do roku 2029 vylučuje prepúšťanie nariadené zamestnávateľom.

Značka Volkswagen už roky zápasí s vysokými nákladmi a z hľadiska výnosov výrazne zaostáva za inými značkami koncernu, ako sú Škoda, Seat a Audi. Koncern minulý rok v decembri zverejnil úsporný program, vďaka ktorému by sa mali náklady vo vlajkovej značke do roku 2026 znížiť až o 10 miliárd eur. Realizácia plánu v dôsledku slabého predaja viazne. Agentúra DPA minulý týždeň citovala zdroje oboznámené s problematikou, podľa ktorých do splnenia cieľa úspor na rok 2024 chýbajú 2 až 3 miliardy eur. Spoločnosť pritom v čase prezentácie plánu tvrdila, že úspory vo výške 4 miliardy eur by sa mali prejaviť už v tomto roku.