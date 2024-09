Muž sa pokúšal zastreliť ženu, polícia pátra po osobe, ktorá sa nachádzala na mieste

Trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu začala polícia v súvislosti s násilím, ku ktorému došlo v sobotu (31. 8.) popoludní v jednom z rodinných domov v košickej mestskej časti Sever. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Ako potvrdila, muž mal po predchádzajúcej slovnej výmene názorov vystreliť z doposiaľ nezisteného typu zbrane najmenej šesť rán na 53-ročnú ženu, ktorú však náboje nezasiahli. „Žena utiekla do záhrady rodinného domu, no muž ju začal prenasledovať a tam ju viackrát udrel kovovou tyčou do oblasti hlavy a tela, čím jej útokom na životne dôležité orgány podľa predbežnej lekárskej správy spôsobil zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní,“ spresnila Ivanová.

Podľa jej slov sa na mieste činu nachádzal 67-ročný muž, ktorého svedectvo môže významnou mierou prispieť k objasneniu tejto udalosti.

Foto: facebook.com/KRPZKE

„V prípade, že máte vedomosť, kde by sa tento muž mohol nachádzať, prípadne ste ho videli a viete policajtom poskytnúť relevantné informácie o jeho pohybe, oznámte to osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo telefonicky na známom bezplatnom telefónnom čísle 158,“ apeluje na verejnosť.