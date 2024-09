Najvyšší ústavní činitelia podpísali memorandum o zahraničnej politike

V memorande deklarujú pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO).

Signatári svojím podpisom zdôraznili, že SR bude krajinou, ktorá bude suverénne presadzovať svoje postoje v zahraničnej politike bez spochybňovania pevného členstva v EÚ a NATO. Toto zakotvenie deklarujú podporovať a propagovať vrátane otvárania tém, ktoré môžu skvalitňovať vzťahy v rámci EÚ a NATO.

„Slovensko chce byť naďalej platným členom EÚ a NATO, plne si vedomé svojich práv, chceme však byť hrdým členom týchto spoločenstiev,“ zdôraznil po podpise memoranda prezident. „Nikdy sa nebojme hovoriť v zahraničí suverénnym hlasom, pretože aj malý štát ako Slovensko má právo presadzovať v zahraničí záujmy svojich občanov,“ dodal Pellegrini.

Prezident pripomenul, že i Ústava SR, ktorej vznik si v nedeľu Slovensko pripomína, vyjadruje želanie vytvárať z krajiny platnú a suverénnu súčasť medzinárodných štruktúr, ktoré členským štátom garantujú bezpečnosť i zdieľanie rovnakých civilizačných hodnôt. Vyzdvihuje preto dôležitosť aktu, ktorým práve na Deň ústavy traja najvyšší činitelia svojím podpisom pod memorandum o zahraničnopolitickom smerovaní SR uznávajú záväzok udržať Slovensko v spoločenstvách, „v ktorých sme chceli a chceme naďalej byť“.

I predseda vlády Fico prepojil memorandum s ústavou a jej článkom o zvrchovanosti Slovenska. „Je dôležité, aby traja najvyšší ústavní činitelia zadefinovali čo, to znamená zvrchovanosť v zahraničnej politike. Slovensko je malá krajina, ale je suverénna a zvrchovaná, a to sa musí prejaviť aj v zahraničnej politike,“ zdôraznil Fico. Memorandum podľa neho jasne hovorí o tom, „kde sa nachádzame a v akom životnom priestore žijeme“. Preto i dôrazne odmieta strašenie naznačujúce snahy opustiť medzinárodné spoločenstvá. „Nikto z nás tento životný priestor nespochybňuje,“ upozornil Fico, ktorý vyzdvihol i mierové posolstvo memoranda.

Zastupujúci šéf parlamentu Žiga zdôraznil, že prioritnou povinnosťou štátu a jeho najvyšších predstaviteľov je obhajovať záujmy svojich občanov. „Formulácia slovenských záujmov by mala byť jasná a známa a musí zohľadňovať spojenecké záväzky. Naša diplomacia by ich mala jasne a zrozumiteľne akcentovať,“ upozornil Žiga, ktorý dodal, že to znamená aj slušne, no razantne na medzinárodných fórach odmietnuť kritiku obhajoby národnoštátnych záujmov SR. „Ako reprezentant Národnej rady SR považujem za kľúčové pre stabilitu a dlhodobé strategické záujmy, aby národnoštátny záujem stál nad vnútropolitickým bojom. Preto by som chcel požiadať, aby sa k podpore našich národnoštátnych záujmov a formulácii memoranda prihlásila aj opozícia,“ dodal.

V memorande sa traja najvyšší ústavní činitelia prihlasujú aj k podpore zahraničnej politiky, ktorá bude odmietať snahy o rozdielne postoje k jednotlivým štátom a bude presadzovať zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Slovensko bude podľa memoranda dôrazne presadzovať mierové riešenia konfliktov a medzinárodné riešenia a opatrenia, ktoré nebudú poškodzovať záujmy SR.

V memorande sa rovnako zaväzujú podporovať princíp kolektívnej obranyschopnosti ako jedinú garanciu plnohodnotnej bezpečnosti obyvateľov Slovenska. Traja ústavní činitelia sa v dokumente prihlasujú aj k ochrane výhod schengenského priestoru a rovnako obrane voči jeho zneužívaniu v podobe nelegálnej migrácie. Zaväzujú sa takisto vytvárať na domácej politickej scéne podmienky na otvorený dialóg, „aby sa predstavitelia SR vyjadrovali v zahraničnopolitických otázkach spoločným jazykom“.