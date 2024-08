Prieskum: Časť Slovákov preferuje úplný zákaz používania telefónov na ZŠ

Rovnaká časť populácie by súhlasila s tým, aby sa mobilné zariadenia mohli využívať pred a po vyučovaní, a ďalšia sedmina populácie by súhlasila, aby mobily mohli byť používané aj počas prestávok. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra Go4insight na prelome júla a augusta tohto roka. TASR o tom informoval Rastislav Kočan z agentúry.

„Len desatina populácie má úplne opačný názor, mobily by sa podľa nich mali v školách aktívne používať, a to aj počas vyučovania ako súčasť vyučovacieho procesu, napríklad ako prostriedok na vyhľadávanie informácií,“ konštatuje prieskum.

Na pôde stredných škôl je úplne proti používaniu mobilov podľa prieskumu šestina populácie. Tretina populácie preferuje obmedzené používanie mobilných telefónov v škole limitované na využívanie iba pred vyučovaním a po jeho skončení. Ďalšia štvrtina je za to, aby študenti mohli používať mobily aj počas prestávok. Naopak, približne šestina populácie by bola aj za aktívnejšie zapojenie využívania mobilných telefónov do procesu vyučovania.

Prieskum ukázal, že najväčšie rozdiely v pohľade na používanie mobilov počas pobytu v škole majú medzi sebou ľudia v rôznom veku. „Čím je človek starší, tým má vyššiu tendenciu preferovať úplný zákaz používania mobilov počas pobytu v škole. Ale dokonca aj medzi mladými ľuďmi do 24 rokov je približne polovica toho názoru, že mobily by mali byť na základných školách buď úplne zakázané, alebo ich použitie by malo byť limitované len na čas pred alebo po vyučovaní,“ usúdil Kočan.