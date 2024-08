Kultový americký herec a aktivista za ľudské práva Richard Gere oslavuje 75. narodeniny

Vynikol v divácky úspešných filmoch ako Pretty Woman (1990), Sommersby (Návrat Sommersbyho, 1993), Intersection (Križovatka,1994), First Knight (Prvý rytier, 1995) či Autumn in New York (Jeseň v New Yorku, 2000). Za rolu v muzikáli Chicago (2002) získal cenu Zlatý glóbus.

Dnes (31. augusta) sa americký herec, budhista a zanietený aktivista za ľudské práva Richard Gere dožíva 75 rokov. Jeho životným krédom je „nebyť sebecký a pomáhať iným ľuďom“. Richard Tiffany Gere sa narodil 31. augusta 1949 vo Filadelfii ako druhé z piatich detí Homera a Doris Gereovcov. Od detstva ho sprevádzala hudba. Učil sa hrať na trúbku a ako samouk zvládol hru na klavír a gitaru. Zaujímal sa aj o gymnastiku, preto sa v roku 1967 zapísal na univerzitu v Massachusetts v Amherste, kde získal gymnastické štipendium. Fascinovalo ho však aj herectvo a po dvoch rokoch univerzitných štúdií sa mu rozhodol venovať profesionálne. Prvýkrát zaznamenal úspech v roku 1973 v londýnskej produkcii muzikálu Grease (Pomáda), neskôr sa angažoval v známej divadelnej hre Williama Shakespeara Skrotenie zlej ženy ako aj vo filmovom spracovaní drámy Looking for Mr. Goodbar (Hľadanie pána Goodbara) z roku 1977 režiséra Richarda Brooksa. Ako nadšenec budhizmu, ktorý podľa jeho názoru rozvíja súcit a porozumenie, vycestoval v roku 1978 do Tibetu. Po dvoch rokoch sa opäť postavil pred kameru. V roku 1980 bol za svoju rolu väzňa v koncentračnom tábore v broadwayskej hre Bent poctený americkou cenou Theatre World Award. Medzitým si zahral vo filme American Gigolo (Americký gigolo, 1980), ktorý sa stretol s úspechom, pričom pod réžiu a scenár sa podpísal Paul Schrader. Úspešnú postavu sa mu podarilo stvárniť aj o dva roky neskôr v snímke An Officer and a Gentleman (Dôstojník a džentlmen, 1982) v réžii Taylora Hackforda. Nečakaný zvrat v jeho profesionálnej hereckej kariére nastal v roku 1990, keď sa spolu s Juliou Robertsovou pustil do nakrúcania filmu Pretty Woman v réžii špecialistu na sladké romance Garryho Marshalla. Snímka sa stretla s komerčným úspechom, vrátane rôznych významných filmových ocenení a z obidvoch hercov urobil filmové hviezdy prvej veľkosti. Kritika hodnotila film ako jeden z najvydarenejších romantických filmov podľa klasickej schémy. Spolu s Renee Zellwegerovou si zahral v muzikálovom filme Chicago, odohrávajúcom sa v džezovom prostredí 20. rokoch minulého stororčia. Obaja boli zaň v roku 2003 nominovaní na Oscara v kategórii najlepší herec resp. herečka v hlavnej úlohe. Za svoje herecké role si Gere v roku 2007 prevzal Cenu Donostia (Premio Donostia) za celoživotné dielo na Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastiáne. V tom istom roku si zahral v experimentálnej snímke Todda Haynese o živote a tvorbe hudobníka Boba Dylana s názvom I'm Not There (Partička B.D.). Gere je známy aj dobročinnými aktivitami. Svoju zbierku 110 gitár venoval na podporu humanitárnych cieľov vo svete. Aukčná sieň Christie's v New Yorku ich vydražila v októbri 2011 za takmer 700.000 dolárov. Richard Gere a George Clooney boli v roku 2016 vo Vatikáne poctení medailami na konferencii zorganizovanej vatikánskou charitou pre vzdelávanie mládeže, ktorú sponzorujú. Pápež František sa prizeral, keď Gere a Clooney pred asi 400-členným publikom preberali medaily s názvom Olivovník mieru od nadácie Scholas Occurrentes. Hollywoodska ikona Richard Gere bol v minulosti vyhlásený za najsexi muža sveta. Jeho manželkou bola modelka Cindy Crawfordová. V súčasnosti je jeho partnerkou herečka Carey Lowellová. Vo februári 2023 herca hospitalizovali so zápalom pľúc počas rodinnej dovolenky v Nuevo Vallarta v Mexiku. Z choroby sa podľa manželky zotavil.