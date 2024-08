Borrell: EÚ chce pomôcť vycvičiť viac ukrajinských vojakov

Medzi členskými krajinami však nie je zhoda na tom, či by mal prebiehať priamo na Ukrajine. Uviedol to v piatok šéf európskej diplomacie Josep Borrell, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Európska únia si stanovila za cieľ vycvičiť tento rok 60.000 ukrajinských vojakov, no vzhľadom na pokračujúce urputné boje na Ukrajine, chce pomôcť viac. „Budeme hovoriť o tom, ako navýšiť našu výcvikovú misiu,“ uviedol Borrell pred stretnutím ministrov obrany EÚ.

„Rozmýšľame o tom, že by sme na Ukrajine mali koordinačné centrum, no nemáme dohodu o výcviku ukrajinských vojakov európskymi inštruktormi na území Ukrajiny,“ dodal.

Táto záležitosť pritom rozdeľuje členské štáty EÚ, konštatuje AFP. Niekoľko krajín vrátane Estónska, Francúzska či Švédska podporujú výcvik vojakov aj na Ukrajine. Iné krajiny, napríklad Maďarsko, sa však obávajú, že by tento krok mohol viesť k eskalácii konfliktu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred niekoľkými mesiacmi zaskočil spojencov Ukrajiny, keď uviedol, že nevylučuje vyslanie vojakov zo Západu na Ukrajinu. Zároveň však uznal, že o tom neexistuje zhoda.

Borrell pred piatkovým rokovaním vyzval členské štáty únie, aby urýchlili dodávky zbraní pre Ukrajiny a kritizoval obmedzenia pre ich používanie. „Je smiešne hovoriť, že povolenie cieliť na územie Ruska znamená byť vo vojne proti Moskve,“ povedal šéf európskej diplomacie.

Ukrajina opakovane vyzýva svojich spojencov, aby jej toto povolenie udelili, no niektoré krajiny sa obávajú, že by to mohlo viesť ku konfrontácii s Rusko.