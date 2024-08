Slovenská pošta zmodernizuje BalíkoBOXy, bude v nich možné aj podávať zásielky

Pre modernizáciu budú služby BalíkoBOXov dočasne obmedzené. Od 31. augusta nebude možné zásielky do týchto schránok objednávať a po 9. septembri budú BalíkoBOXy pre inštaláciu nového informačného systému odstavené z prevádzky. V piatok o tom informoval hovorca Slovenskej pošty Martin Guzi.

BalíkoBOXy sa budú po modernizácii postupne vracať do prevádzky od polovice septembra do polovice októbra. „Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje 236 kusov BalíkoBOXov, z toho 81 kusov už disponuje novým informačným systémom. Do konca tohto roka budú všetky BalíkoBOXy modernizované na nový informačný systém,“ uviedol Guzi.

Vo vynovených boxoch bude možné okrem výdaja aj podávať zásielky prostredníctvom elektronických podacích hárkov. Ponúknu tiež možnosť vrátiť zásielku, prehľadnejší bude aj výber zásielok. Po novom Slovenská pošta na starších BalíkoBOXoch zruší výdaj tlačených potvrdení, zákazníkom už budú chodiť potvrdenia iba elektronicky na e-mail.