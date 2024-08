Peter Žiga: Korene budúcej samostatnosti Slovenskej republiky sú v SNP

Vo svojom príhovore počas osláv 80. výročia SNP to povedal podpredseda Národnej rady SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Upriamil pozornosť aj na to, že odkaz Povstania si prišla do Banskej Bystrice pripomenúť celá politická scéna, nielen koalícia, ale aj opozícia.

"Je to príklad, že napriek tvrdým politickým súbojom nás táto téma spája. Je za ňou hrdosť na Slovensko a na našich predkov," zdôraznil.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.