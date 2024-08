Letné prázdniny sú čoraz viac náročné a prehlbujú rozdiely obyvateľstva

Rozdiely medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva sa tak môžu ešte viac prehlbovať, upozornil makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Ten vidí riešenia napríklad v lepšom prerozdelení školských prázdnin počas roka a vo zvýšenej aktivite zo strany štátu.

„Realitou ostáva, že až 36 % obyvateľov Slovenska si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova. Pre nízkopríjmové domácnosti sú teda dlhé prázdniny skutočným problémom. Nielen z dôvodu chýbajúcej dovolenky, ale napríklad aj z dôvodu zabezpečovania pravidelného jedla pre deti, ale aj kvalitného vyplnenia ich voľného času,“ priblížil odborník.

Deti, ktoré nie sú cez prázdniny dostatočne stimulované, napríklad prostredníctvom vzdelávacích táborov, môžu podľa neho zabudnúť veľké množstvo učiva. Kvalitné vyplnenie voľného času môže byť finančne náročné a nedostupné pre nižšie vrstvy obyvateľstva, najmä vo veľkých mestách. „Prehlbuje sa medzi nimi aj medzera v znalostiach. Faktorom je teda aj príjem domácnosti, v ktorej deti vyrastajú. To sa neskôr môže prejaviť v úspešnosti a kvalite života. Chudoba je aj preto dedičná. Uniká nám tak potenciál v deťoch z nízkopríjmových domácností,“ uviedol analytik.

Problém môže predstavovať aj neustále vyšší vek odchodu do dôchodku a vyššia mobilita na pracovnom trhu, pre ktoré tak mladé rodiny podľa odborníka môžu v menšej miere počítať s pomocou starých rodičov pri opatrovaní detí počas prázdnin. Stále viac bežné domácnosti s jedným rodičom by mali byť navyše viac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Analytik vidí riešenie vo zvýšenej aktivite štátu a samospráv zameranej na kvalitnejšie využitie obdobia voľna. „Pomôcť by mohlo poštuchnutie smerom k rodičom v podobe automatizovanej pripomienky, aby sa uistili, že ich deti nebudú sedieť iba pred obrazovkou. Môžu napríklad viac čítať alebo používať vzdelávacie mobilné aplikácie. Školy a múzeá by mohli vypracovať a pravidelne posielať zábavné úlohy aj počas prázdnin,“ špecifikoval Kočiš. Pomôcť by mohli aj zamestnanecké výhody v podobe táborov alebo škôlok a vhodnejšie rozloženie prázdnin počas roka.